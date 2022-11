Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara joaca astazi, de la ora 19:00, al patrulea meci din grupa D a competiției Alpe Adria Cup. "Leii" din Banat primesc la sala „Constantin Jude” vizita echipei croate KK Zabok.

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara, liderul grupei D din Alpe Adria Cup, incepe returul competitie euroregionale cu un joc pe teren propriu impotriva croatilor de la Zabok, ultima clasata. „Leii”, cu trei victorii din trei partide sunt favoriti, un succes asigurandu-le calificarea in sferturile de finala.…

- „Leii din Banat” au castigat in aceasta seara jocul disputat in eurocupe acasa dupa un deceniu. SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a invins-o pe Spisski Rytieri fara drept de apel: 106-72, in neatractiva sala „Constantin Jude”. Prin acest succes alb-violetii domina clar grupa D din Alpe Adria Cup, unde…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a obtinut a doua victorie in doua zile in Croatia. Dupa gazda de la Zabok, „leii” au trecut in Alpe Adria Cup si de slovenii de la KK Rogaska, scor 103-97. Slovenii au condus cu 26-21 dupa primul sfert. Al doilea a fost parcurs intr-un echilibru perfect astfel ca diferenta…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara debuteaza cu un succes clar in Alpe Adria Cup: 88-63 pe terenul formației croate KK Zabok. Doar primul sfert s-a incheiat la egalitate (18-18), apoi jucatorii violeti au caștigat celelalte perioade, cel mai clar pe cea de-a treia, cu 23-11. Gajic – 23 puncte și Kesar –…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a inceput cu dreptul sezonul cu o victorie intr-o competitie euroregionala. „Leii” s-au impus cu 88-63 pe terenul croatilor de la Zabok in primul meci din Alpe Adria Cup. Alb-violetii se aflau la egalitate cu gazdele croate dupa primul sfert (18-18), iar la pauz aveau…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara incepe noul sezon competitional pe plan extern, cu doua meciuri in Alpe Adria Cup, competiție la care participa in premiera. Primul meci va fi joi cu gazda croata de la KK Zabok. A doua zi imediat va fi intalnita gruparea slovena KK Rogaska. Ambele partide vor avea loc…

- „Leii din Banat” au disputat in acest weekend primele partide de verificare pentru noul sezon. SCM OHMA MozzartBet Timisoara, noua denumire completa a echipei de baschet de pe Bega, a fost invinsa ieri de KTE Duna Aszfalt, scor 66-71, dar s-a revansat azi in fieful aceleiasi formatii din Kecskemet cu…