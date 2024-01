Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timișoara a avut parte de o evolutie de pus in rama in Cehia, in Alpe Adria Cup, pe terenul lui Kolin. Trupa antrenata de Dragan Petricevic s-a impus cu 107-77, la capatul unui meci pe care l-a tranșat inca din prima repriza. In ciuda unui inceput echilibrat, 9-10, banateanii s-au distantat repede…

- SCM Timisoara a obtinut o noua victorie in Alpe Adria Cup si si-a consolidat primul loc in grupa B, fiind aproape sigura de calificarea in Final Four-ul competitiei euroregionale. Ieri seara a fost 81-71 pentru „lei” pe terenul cehilor de la Redstone Olomouc. Gazdele au castigat primul sfert cu 24-12,…

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara a fost invinsa marti, in deplasare, de formatia KK Dubrava, in grupa B a Alpe Adria Cup, scor 78-72 (40-38). Este primul esec in sase partide pentru echipa lui Dragan Petricevic.In primele meciuri din grupa B, SCM Timisoara a obtinut rezultatele: 87-69 cu…

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara a obtinut marti, pe teren propriu, a cincea victorie din grupa B a Alpe Adria Cup, scor 97-85 (46-43), in compania echipei Ilirija, potrivit news.ro.In primele meciuri din grupa B, SCM Timisoara a obtinut rezultatele: 87-69 cu KK Dubrava, 85-76 cu BK Olomoucko,…

- SCM Timisoara a reusit ieri sa o depaseasca in sala „Constantin Jude” pe CS Dinamo Bucuresti, scor 91-82, in runda a 8-a a Ligii Nationale. Victoria „leilor” a pus capat seriei negative din campionat, unde au incheiat luna octombrie cu esecuri pe linie. Dupa succesul din Alpe Adria Cup, baschetbalistii…

- SCM Timisoara merge perfect in Alpe Adria Cup, competitie euroregionala in care e lider in grupa B. „Leii” au trecut ieri seara acasa si de cehii de la i BC Geosan Kolin, scor 90-84. Daca in campionat alb-violetii au inregistrat esecuri in ultima vreme, in duelurile „internationale” banatenii au numai…

- SCM Timișoara și-a continuat parcursul perfect in debutul de sezon din Alpe Adria Cup. Banațenii au bifat o noua victorie pe teren propriu, impotriva cehilor de la Geosan Kolin. Scorul final al confruntarii din Sala Sporturilor „Constantin Jude” a fost 90-84. Interesant este faptul ca toate aceste trei…

- SCM Timisoara a suferit un nou esec in Liga Nationala, al patrulea consecutiv in campionat. „Leii” au cedat aseara pe terenul celor de la CSO Voluntari, scor 71-82. „Leii” au castigat saptamana trecuta in Alpe Adria Cup, dar au pierdut ieri seara un nou meci in elita, al patrulea la rand in campionat,…