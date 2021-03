Stiri pe aceeasi tema

- Legumicultorii care vor cultiva ardei, castraveti, tomate, varza si vinete in spatii protejate vor putea primi in acest an un ajutor de minimis de 2.000 de euro/1.000 metri patrati, plafonul total alocat pentru sustinerea legumelor in spatii protejate fiind de 150 de milioane de lei, a anuntat, ieri,…

- Legumicultorii care vor cultiva ardei, castraveti, tomate, varza si vinete in spatii protejate vor putea primi in acest an un ajutor de minimis de 2.000 de euro/1.000 metri patrati, plafonul total alocat pentru sustinerea legumelor in spatii protejate fiind de 150 de milioane de lei, a anuntat, marti,…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca se primesc Cereri de Plata aferente anului 2021 pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire și crearea de suprafețe impadurite” aferenta Masurii 8, Submasura 8.1 „Impaduriri și crearea…

- Legumicultorii care vor cultiva ardei, castraveti, tomate, varza si vinete in spatii protejate vor putea primi in acest an un ajutor de minimis de 2.000 de euro/1.000 metri patrati, plafonul total alocat pentru sustinerea legumelor in spatii protejate fiind de 150 de milioane de lei, a anuntat, marti,…

- Un scandal inedit a izbucnit de cateva saptamani la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale intre ministrul liberal Adrian Nechita Oros și un director de la o agenție de sub tutela ministerului. Anul trecut, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai ministrul Adrian Oros a fost Adrian Pintea,…

- fermierulargesean.ro: S-a dat startul Campaniei de informare privind primirea Cererilor Unice de Plata in anului 2021! Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza ca de astazi, 15 februarie, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza Campania de informare a fermierilor…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru cererile depuse in luna decembrie 2020, aferente serviciilor prestate in luna noiembrie 2020, potrivit unui comunicat remis…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat miercuri, 20 ianuarie 2021, ca anul acesta va fi lansat un nou program de ajutor de minimis pentru fermierii romani. „Un nou program gandesc colegii acum, legat de plante aromatice, pentru ca am observat in deficitul balanței comerciale ca și aceste plante,…