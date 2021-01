Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat miercuri ca anul acesta va extinde programul " Tomata", acordand sprijin agricultorilor care vor cultiva legume in spatii protejate, dar va veni si cu unul nou dedicat plantelor aromatice, pentru a acoperi "un deficit comercial…

- Vant, ploaie, ninsori, frig, izolare, caldura excesiva … Iarna mai mult ca oricand, buclele trebuie sa fie ingrijite. Sfaturi prețioase de la specialiști din Paris. O data cu apariția frigului, parul sufera foarte mult. Acesta in primul rand se deshidrateaza. Cand e frig, ridicam caldura și scoatem…

- In ultimele zile ale acestui an, unele magazine iși vor prelungi programul de lucru pana seara tarziu, venind astfel in sprijinul clienților care iși fac ultimele cumparaturi pentru masa de Craciun dar și...

- Vacanța de iarna 2020-2021 incepe pe 23 decembrie și va dura pana pe 10 ianuarie. Cursurile nu se vor desfașura pe durata vacanței, astfel ca elevii și profesorii scapa de orele online pe durata vacanței de iarna.Cand incepe vacanța de iarna 2020-2021Vacanța de iarna incepe anul acesta pe 23 decembrie,…

- Partidul Social Democrat va lua masuri clare și sigure pentru susținerea și promovarea produselor alimentare romanești, a fermierilor și pentru retehnologizarea agriculturii, așa cum a mai facut-o in perioada in care a fost la guvernare. PNL demonstreaza ca nu pune deloc preț pe munca oamenilor simpli.…

- Potențialul alimentar al Romaniei poate asigura hrana pentru o populație dubla fața de cea pe care o are acum țara noastra. Totuși, Romania importa masiv produse agroalimentare. Numai in primul semestru al anului 2020 deficitul in acest domeniu a depașit 1 miliard de euro. Partidul Social Democrat propune…

- Consiliul Județean Cluj a aprobat Planul operativ de interventie in timpul iernii pe drumurile județene, pentru perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021. Astfel, forul administrativ județean a analizat și a clasificat intreaga rețea de drumuri județene, in lungime de 1228 de km, pe niveluri de viabilitate,…