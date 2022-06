Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței plenare de astazi, deputații au examinat, in a doua lectura, proiectul care drept scop prevenirea și combaterea dezinformarii și a raspindirii informațiilor false in spațiul mediatic. Documentul prevede modificarea Codului serviciilor media audiovizuale și urmarește prevenirea și…

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința la Parlament. Pe ordinea de zi sunt 18 proiecte, printre care și eliberarea din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandr Esaulenco și numirea unui nou șef.

- Deputații s-au intrunit in ședința. Proiectul ordinii de zi sunt 12 proiecte, printre care și cel pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind terenul pentru construcția Ambasadei SUA la Chișinau, precum și proiectul de modificare a…

- Deputații au examinat, in ședința de astazi, proiectul de lege menit sa impulsioneze dezvoltarea serviciilor electronice și a noilor servicii aferente semnaturii electronice. In acest sens, PROIECTUL Legii privind identificarea electronica și serviciile de incredere va reglementa domeniul de securitate…

- Proiectul de lege care prevede simplificarea proceselor de eliberare a actelor de identitate a cetațenilor Republicii Moldova, a fost aprobat, astazi, in prima lectura. Documentul prevede operarea modificarilor la Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte și Legea cu privire…

- Proiectul de lege care prevede simplificarea proceselor de eliberare a actelor de identitate a cetațenilor Republicii Moldova, a fost aprobat, astazi, in prima lectura. Documentul prevede operarea modificarilor la Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte și Legea cu privire…

- Parlamentul s-a convocat astazi in ședința plenara. Deputații vor examina proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Procuratura, proiectul de modificare a Legii cu privire la expertiza judiciara și statutul expertului judiciar, proiectul de lege cu privire la abrogarea capitolului XIII1…

- Proiectul de lege care prevede impunerea unor noi masuri privind contracararea fenomenului de raspindire a dezinformarii a fost aprobat, astazi, de Legislativ, in prima lectura. DOCUMENTUL prevede operarea modificarilor la Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Legea…