- UPDATE: ”Legea privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie a fost adoptata! Am votat PENTRU! Totodata, vreau sa le multumesc colegilor parlamentari care au inteles cat de importanta este legea si au adoptat si amendamentele pe care le-am propus cu colega…

- Comisia pentru Munca si Protectie Sociala, Comisia pentru Industrii si Servicii si Comisia pentru Politica Economica Reforma si Privatizare au emis, marti, in ceea ce priveste Legea consumatorului vulnerabil. ”In urma dezbaterilor si a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au hotarat,…

- „Legea consumatorului de energie vulnerabil este o urgenta si voi depune toate eforturile pentru ca ea sa fie discutata in prima sedinta a comisiei de industrii. Este o nevoie presanta si am spus-o inca de anul trecut, cand a fost facuta prima liberalizare a pietei gazelor naturale, adica la 1 iulie…

- Cristina Rizea USR PLUS inaugureaza cabinetul parlamentar din Medgidia Rizea activeaza in Comisia pentru munca si protectie sociala si in Comisia pentru egalitate de sanse pentru femei si barbati din Camera Deputatilor Deputata USR PLUS Cristina Rizea inaugureaza cabinetul parlamentar din Medgidia,…

- Comisia de munca din Camera Deputaților a decis, marți, ca alocațiile copiilor sa nu se mai majoreze de la 1 iulie. Proiectul de aprobare a OUG123//2020 urmeaza sa intre in plen la Camera Deputaților care este și forul decizional in acest caz. Documentul a fost dezbatut deja in Senat. Ordonanța emisa…

- Deputații au decis marți majorarea alocațiilor pentru copii de la 1 ianuarie 2022 cu rata inflației, relateaza Digi24 . Creșterea ar fi de puțin peste 10 lei. Comisia de munca a Camerei Deputaților a dat, marți, raport de adoptare ordonantei de urgenta 123/2020 privind alocatiile de stat pentru copii,…

- Comisia de Munca din Camera Deputaților a decis marți, ca alocațiile sa nu se majoreze de la 1 iulie așa cum prevedea ordonanța data de Guvern. Deputații PNL-USR-UDMR au anulat acordarea transelor din calendarul propus initial. Proiectul de aprobare a OUG123//2020 urmeaza sa intre în plen la Camera…