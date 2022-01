Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, actul normativ pentru modificarea art. 257 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, transmite Administratia Prezidentiala. Prin aceasta lege initiata de ministrul Mediualui Tanczos Barna atacurile asupra padurarilor sunt asimilate ultrajului.…

- Legea a fost aprobata miercuri, de presedintele Klaus Iohannis. Aceasta modifica articolul 257 alin. (4) din Legea 286/2009 privind Codul penal si prevede ca infractiunea de ultraj asupra personalului silvic aflat in exercitarea atributiilor de serviciu sa fie sanctionata cu pedepse majorate cu jumatate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care modifica articolul 257 alin. (4) din Legea 286/2009 privind Codul penal si care prevede ca infractiunea de ultraj asupra personalului silvic aflat in exercitarea atributiilor de serviciu sa fie sanctionata cu pedepse majorate cu jumatate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, actul normativ pentru modificarea art. 257 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, transmite Administratia Prezidentiala. Prin aceasta lege initiata de ministrul Mediualui Tanczos Barna atacurile asupra padurarilor sunt asimilate ultrajului.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede a initiativa legislativa se propune extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA de 5- si asupra comercializarii cartilor in format electronic, in scopul sustinerii lecturii, mai ales in randul generatiilor tinere care folosesc…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede reducerea cotei TVA la 5% la comercializarea cartilor în format electronic, informeaza Administrația Prezidențiala. Actul normativ modifica articolul 291 alineatul (3) litera a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, doua legi potrivit carora pentru livrarea lemnelor de foc se va aplica TVA de 5%. Cele doua legi vizeaza completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Potrivit unuia dintre actele normative, cota redusa…

- OFICIAL| Reducerea TVA pentru lemne de foc de la 19% la 5% a fost PROMULGATA de Klaus Iohannis Reducerea TVA pentru lemne de foc de la 19% la 5% a fost PROMULGATA de Klaus Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, doua legi potrivit carora pentru livrarea lemnelor de foc se va aplica…