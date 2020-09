Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, o noua lege care da dreptul de semnatura electronica. Semnatura persoanei fizice trebuie data personal in fata avocatului si va fi folosita in intreaga activitate a comerciantului persoana fizica, respectiv a reprezentantului asociatiei familiale. De asemenea,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea privind modificarea si completarea unor acte normative care prevede introducerea avocatilor in procesul de certificare a inscrisurilor in materia comerciala, dar si in alte domenii, cum sunt eliberarea certificatelor de cazier judiciar si de stare…

- Camera Deputatilor a adoptat, un proiect care prevede introducerea avocatilor in procesul de certificare a inscrisurilor in materia comerciala, dar si in alte domenii, cum sunt eliberarea certificatelor de cazier judiciar si de stare civila. “Cererea de inmatriculare in Registrul Comertului a unei societati…

- Schimbarea numelui și a prenumelui va fi posibila in mai multe situații, conform unui proiect de lege adoptat de Guvern și trimis pentru aprobare la Parlament. Astfel, persoanele care au nume ridicole sau care sunt prea lungi pot cere inlocuirea acestuia. Legea pentru modificarea și completarea Legii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind evidenta persoanelor si actele de identitate ale cetatenilor romani, care introduce, intre altele, sistemul de carte de identitate electronica si semnatura electronica, precum si posibilitatea eliberarii unei carti de identitate simpla sau…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede facilitati fiscale pentru cei care doneaza alimentele aflate aproape de data expirarii, acestea fiind excluse din sfera livrarilor supuse platii TVA. Legea are ca obiect de reglementare completarea alin. (8) al art.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri actul normativ care modifica Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, transmite Administratia Prezidentiale. Astfel, nu mai e necesara autorizatia de construire pentru cladirile sunt monumente istorice si care au destinatia…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, Legea pentru aprobarea OUGnr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2020. Parlamentarii au adoptat un amendament de suplimentare cu 850...