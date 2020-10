Stiri pe aceeasi tema

- Companiile vor beneficia de credit fiscal atunci cand platesc serviciile de educație timpurie pentru copiii angajaților, intr-un cuantum de cel mult 1500 lei pe luna, anunța viceliderul deputaților UDMR, Szabo Odon, dupa ce proiectul de lege al UDMR a fost votat de deputați, anunța MEDIAFAX.„Legea…

- Reprezentanti companiilor farmaceutice Pfizer (SUA) și BioNTech (Germania) sunt increzatori ca pot avea gata pentru aprobare un vaccin impotriva noului coronavirus pana la mijlocul lunii octombrie, a declarat CEO-ul și cofondatorul BioNTech, Ugur Sahin, conform CNN.Acesta considera ca ”vaccinul este…

- In contextul presiunii cu care se confrunta pentru a produce rapid un vaccin anticoronavirus, noua companii farmaceutice s-au angajat marti sa „respecte integritatea procesului stiintific“. Producatorii de medicamente au dat asigurari, intr-o declaratie comuna, ca vor transmite vaccinuri spre aprobare…

- Companiile care, intr-un an fiscal, inregistreaza o creștere a capitalurilor proprii vor benefica de bonificații din impozitul pe profit, in baza unui program aprobat de Guvern inședința de joi, a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului Ionel Danca, potrivit MEDIAFAX.Programul a fost…

- Ziarul Unirea Șoferii de tir și de autocar, scutiți de plata impozitului pe venit. Proiect adoptat de Senat Șoferii de tir și de autocar, scutiți de plata impozitului pe venit. Proiect adoptat de Senat Un nou proiect de lege adoptat astazi de senatori prevede scutiri de taxe pentru șoferii de TIR și…

- Hotararea inițiata de echipa PNL de la nivelul Primariei Alba Iulia privind plata donarii de plasma cu 500 de lei este ilegala (incalca prevederile Legii 282/2005 care definește donarea de sange ca un act „nonprofit, voluntar, anonim și neremunerat”) și imorala fiind doar o acțiune populista iresponsabila.…

- Ziarul Unirea Pandemia schimba domeniul fiscal. Angajații și companiile, in pericol de a plati taxe in plus Pandemia actuala a cauzat numeroase probleme in domeniul fiscal și cel juridic. Acestea ar trebui luate in considerare in egala masura și de angajatori, dar și de salariați, arata o analiza a…