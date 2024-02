O initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei a fost prezentata vineri, propunandu-se inlocuirea termenului de „soti” cu sintagma „un barbat si o femeie” si introducerea in legea fundamentala a dreptului de a utiliza numerar in orice tranzactii. „Scopul initiativei legislative a cetatenilor de revizuire a Constitutiei Romaniei este reprezentat, pe de o parte, de modificarea articolului 48, alineat 1 din Constitutia Romaniei, in sensul inlocuirii termenului de ‘soti’ cu sintagma ‘un barbat si o femeie’, astfel incat sa se asigure implementarea precisa si literala a unor expresii consacrate,…