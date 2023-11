Lecția de pensat Fostul vicepremier pe siguranța naționala, Gabriel Oprea, a devenit vedeta pe internet dupa ce a raspuns la una din intrebarile moderatoarei Denise Rifai, la Kanal D: „Va dau lacrimile la pensat?”. Nu numai ca nu-i dau lacrimile la pensat, dar Oprea spune ca folosește un șampon special „pentru par grizonat” pentru a se vopsi. Postarea […] The post Lecția de pensat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Oprea, fost ministru de interne in guvernul Ponta, a declarat, in cadrul emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, difuzat duminica la Kanal D, ca folosește un șampon special „pentru par grizonat” pentru a se vopsi. El spune ca apeleaza la serviciile unei cosmeticiene care „in momentul cand…

- Gabriel Oprea, general in rezerva, fost Ministru de Interne și fost Ministru al Apararii Naționale, a fost prezent in emisiunea "40 de intrebari cu Denise Rifai", difuzata duminica aceasta, pe Kanal D.Fostul Ministru de Interne a raspuns ”fara perdea” intrebarilor legate de ritualurile sale de infrumusețare…

- Fiica Elenei Lasconi șocheaza din nou. Fiind foarte activa pe rețeaua de socializare Instagram, pe langa postarile prin care a denigrat-o pe mama sa, Oana ne surprinde cu o postare cu secera și ciocanul care rreprezinta, de fapt, o invitație catre site-ul sau web, denumit Oana Florea. Postarea cu…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca Romania nu va mai achizitiona vaccinuri in cantitate foarte mare pentru care nu exista interes la nivelul populatiei. Multe dintre materialele cumparate in pandemie sunt și acum in depozite. “Am reusit sa vindem 7,5 milioane de doze de vaccin…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca Romania nu va mai achizitiona vaccinuri in cantitate foarte mare pentru care nu exista interes la nivelul populatiei. Multe dintre materialele cumparate in pandemie sunt și acum in depozite. “Am reusit sa vindem 7,5 milioane de doze de vaccin…

- OVP, partidul cancelarului Karl Nehammer, și-a ilustrat campania „Credeți in Austria” pe X, fostul Twitter, cu o fotografie ruseasca de arhiva care arata ruble. Postarea a fost intre timp eliminata. OVP dorește sa sprijine Austria cu masuri anti-austeritate. In acest scop, in noua sa campanie patriotica…

- Un calugar roman in varsta de 35 de ani a fost arestat luni, fiind acuzat ca ar fi batut un alt calugar, din Belarus, la manastirea sarba Hilandar de pe Muntele Athos, conform publicației grecești Kathimerini. Calugarul roman l-ar fi lovit pe calugarul din Belarus, in varsta de 52 de ani, cu pumnii,…

- Comisia Europeana a anunțat, vineri, ca inchide in mod oficial Mecanismul de Cooperare și de Verificare (MCV) pentru Romania și Bulgaria. Reformele facute de Romania in domeniul justiției și anticorupției au fost monitorizate de Comisia Europeana prin MCV timp de 15 ani. „Felicit Bulgaria și Romania…