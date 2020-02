Stiri pe aceeasi tema

- Mari campioni ai sportului din Romania fac, din nou, apel pentru finantarea corespunzatoare a acestui domeniu. Nadia Comaneci, Simona Halep, Ilie Nastase, Gabriela Szabo, Camelia Potec sau Alina Dumitru pledeaza pentru alocarea a cel putin 1% din PIB pentru sport. Simona Halep, numarul 2 WTA, a vorbit…

- Fosti si actuali mari campioni ai Romaniei, Nadia Comaneci, Simona Halep, Ilie Nastase, Cristian Gatu, Alina Dumitru, Stefan Birltalan, Gabriela Szabo si Camelia Potec, au participat, miercuri, la o dezbatere in Senatul Romaniei in cadrul careia au solicitat o finantare mai mare si investitii in…

- Ilie Nastase (73 de ani) a participat la randul sau la conferința susținuta azi de Simona Halep, Nadia Comaneci și alte nume mari din sportul romanesc, in care s-au facut presiuni pentru suplimentarea bugelui destinat sportului romanesc in perspectiva JO de la Tokyo. Nastase l-a atacat dur pe Mugur…

- Simona s-a calificat in semifinalele primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, dupa o prestație entuziasmanta in „sferturi” contra estoniencei Anett Kontaveit, scor 6-1, 6-1 in doar 53 de...

- Simona Halep a avut un an 2019 cu un singur trofeu caștigat, dar de o importanța majora. Triumful de la Wimbledon și-a pus amprenta asupra jucatoarei nostre, care a povestit la Gala Tenisului Romanesc cum a trait finala și alte apecte ale sezonului recent incheiat, scrie Mediafax.„Nu a fost…

- Simona Halep este in topul celor mai apreciați sportivi din Romania, inaintea unor nume precum Nadia Comaneci, Ilie Nastase sau Cristina Neagu. Constanțeanca este onorata de aceasta situație, dar este conștienta ca presiunea fanilor este mare pentru a obține rezultate și mai bune.

- Nadia Comaneci a oferit un interviu de colecție pentru Observatorul Antenei 1 și a povestit, la 30 de ani de la Revoluție, cum a reușit sa fuga ilegal din țara, dar și ce a gandit in momentul in care a intrat in istorie.

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre refuzul Vioricai Dancila de a demisiona din fruntea PSD dupa eșecul de la alegerile prezidențiale. CTP spune ca actualul președinte al social-democraților folosește ”lecția lui Ceaușescu”. ”Are bagat pana in maduva…