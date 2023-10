LECTIA DE ISTORIE - Bolșevicii și sechestrarea tezaurului românesc Relațiile dintre Romania și bolșevicii conduși de Lenin s-au inrautațit extrem de repede. In decembrie 1917 și ianuarie 1918 au avut loc confruntari intre trupele romane și cele bolșevice. Cand și-a dat seama ca Armata Romana reprezinta o forța pe care nu o puteau destructura, guvernul bolșevic al lui Lenin și-a varsat furia asupra civililor romani aflați pe teritoriul Rusiei și a sechestrat tezaurul romanesc aflat spre pastrare la Moscova. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

