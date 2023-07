Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Gabriel Andronache a explicat motivele care au stat la baza inițiativei sale legislative.„Nu este prima data cand eu vorbesc despre eficiența energetica. Va multumesc pentru ca alaturi de dumneavoastra am realizat la Brașov o serie de campanii de informare despre…

- In mesajul transmis cu acest prilej, ministrul aduce un omagiu eroilor aviatori romani, cazuti la datorie de-a lungul timpului, in misiuni de lupta sau de antrenament."In 2023, cinstim Fortele Aeriene Romane si pe toti cei care au activat sau isi desfasoara activitatea in aceasta categorie de forte…

- In timp ce o parte dintre liderii PNL susțin majorarea deficitului pe 2023 la peste 5% din PIB, ministrul liberal de finanțe, Marcel Boloș, respinge categoric scenariul. Cum variantele de reducere a deficitului presupun luarea de masuri dure care ar lovi in populație și i-ar costa electoral, liberalii…

- Vlad Dascalu, noul campion european la mountain bike in proba cross-country, a venit in Romania pentru a participa in tricoul lui Dinamo BikeXpert la Campionatele Nationale de mountain bike XCC (short-track) si XCO (cross-country) de la Paltinis, in zilele de 12 si 14 iulie.Dascalu, locul sapte la JO…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) considera nepotrivita inițiativa Primariei Miercurea Sibiului, aceea de a construi un bust in onoarea controversatului general Victor Precup. Dupa ce Primaria Miercurea Sibiului a anunțat ca va cheltui 76.000 de…

- Pugilista Lacramioara Perijoc s-a calificat, miercuri, in semifinalele categoriei 54 de kg la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska, obținand astfel biletul pentru Jocurile Olimpice din 2024. Lacramioara Perijoc este a doua sportiva tricolora care a obținut calificarea la Jocurile Olimpice de…

- de Pavel Lucescu De corupție se plang cel mai mult cei pe care-i afecteaza cel mai puțin. Sa luam ca exemplu USR. Dintre toate liniile de atac ale partidului condus de Drula, cea justițiara anti-corupție e de departe favorita, cea in care liderii USR se simt cel mai bine. Pana la un punct e și normal…

- ”Aeroportul International Avram Iancu Cluj impreuna cu sprijinul Primariei Municipiului Cluj-Napoca si al Companiei de transport public CTP Cluj-Napoca anunta ca incepand de astazi, 2 mai 2023 se circula de la aeroport catre Piata Mihai Viteazul pe o noua linie expres. Noua linie de transport, deservita…