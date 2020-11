Stiri pe aceeasi tema

- Economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, considera ca va fi necesara si "o anumita crestere a ratelor de impozitare", in conditiile in care, de exemplu, impozitul pe proprietate, in Romania, este printre cele mai mici din Europa.

- Piata auto europeana a scazut in luna octombrie, din cauza restrictiilor adoptate pentru a limita raspandirea coronavirusului, dar Romania a fost tara unde vanzarile de automobile au inregistrat cel mai puternic ritm de crestere, arata cifrele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni…

- Raportul Centrului american pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) estimeaza ca, in intervalul 26 ianuarie - 3 octombrie, in SUA au murit cu 299.082 mai multe persoane decat ar fi indicat media ultimilor sapte ani. Potrivit CDC, in jur de 216.000 de decese cauzate de coronavirus au fost…

- Guvernantul a spus ca Romania nu a iesi inca din primul val, in timp ce Europa a intrat deja in cel de-al doilea si astfel noi "am lipit toate valurile". "Cred ca noi am lipit toate valurile in acest moment. In contextul in care Europa a intrat in valul doi, noi neiesind din valul unu, l-am…

- ”Exista un interes in crestere fata de Romania in randul investitorilor straini, zeci de companii studiaza posibilitatea de a investi in Romania. (...) Si noi trebuie sa fim la inaltime, in urmatorii 8 pana la 10 ani noi trebuie sa avem cea mai moderna infrastructura (...) din toata Europa centrala…