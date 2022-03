LAVROV amenință din nou EUROPA: ”Să se gândească bine” Ministrul de Externe al Rusiei Serghei Lavrov a amenintat din nou tarile occidentale. „Daca vor incepe un adevarat razboi impotriva noastra, atunci trebuie sa se gandeasca cu atentie”, a spus Lavrov, intrebat despre amenintarile Rusiei cu bomba nucleara, el a declarat ca amenintarea nucleara „nu este in capul rusilor”. Acesta a mai spus ca Rusia va continua operatiunea militara in Ucraina „pana la sfarsit”, transmite Reuters. „Nu vom permite ca unele provocari sa ne dezechilibreze, sa ne scoata din echilibru de forte, dar daca vor incepe un adevarat razboi impotriva noastra, atunci trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a amenințat din nou, joi, intr-un interviu acordat televiziunii de stat, țarile occidentale. „Daca vor incepe un adevarat razboi impotriva noastra, atunci trebuie sa se gandeasca cu atenție”, a spus Lavrov, intrebat despre amenințarile Rusiei cu bomba…

- Ministrul de Externe al Rusiei Serghei Lavrov a amenințat din nou, joi, într-un interviu acordat televiziunii de stat, țarile occidentale. „Daca vor începe un adevarat razboi împotriva noastra, atunci trebuie sa se gândeasca cu atenție”, a spus Lavrov, întrebat…

- Șeful diplomației ruse, aflat sub sancțiunile Occidentului, a facut aceasta declarație miercuri, in a șaptea zi a invaziei militare din Ucraina, dupa o serie de atacuri ale Rusiei care au ucis mulți civili in orașele ucrainene, potrivit Reuters. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri…

- "Romania este alaturi de Ucraina. Incalcarea grava a dreptului international de catre Rusia va avea un pret mare. Alaturi de aliatii si partenerii nostri, vom decide cele mai potrivite masuri pentru securitatea si siguranta comunitatii euroatlantice", a scris Aurescu, joi dimineata, pe reteaua de socializare.Presedintele…

- Imaginile difuzate de principala agenție de presa din Rusia, TASS, de la intalnirea pe care Vladimir Putin a avut-o luni cu ministrul de Externe, Serghei Lavrov, pe tema crizei de la granița cu Ucraina, sunt similare cu cele de saptamana trecuta, cand liderul de la Kremlin și Emmanuel Macron au discutat…

- Lavrov i-a propus luni presedintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea diplomatica in eforturile sale de a obtine garantii de securitate din partea Occidentului, transmit Reuters si AFP.Lavrov i-a spus lui Putin ca Statele Unite au inaintat propuneri concrete privind reducerea riscurilor…

- Transporturile de gaz natural lichefiat (LNG) efectuate anul trecut catre Europa au aratat ca Rusia nu va putea folosi gazul ca pe o parghie importanta asupra Europei, a afirmat miercuri ministrul de externe ceh Jan Lipavsky, transmite Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei de presa britanice,…

- Ministrul de externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, apreciaza ca nu exista in acest moment indicii ca Rusia ar fi gata sa actioneze in Ucraina, transmite Reuters, preluand o declaratie facuta miercuri televiziunii France 2, noteaza Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat marti Occidentul…