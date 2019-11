Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a fost intrebata in ultima vreme daca ar fi gravida pentru a treia oara, lucru pe care l-a infirmat numaidecat. "Dragilor, știu ca ne doriți și un baiețel dar a venit momentul ca eu și soțul meu sa ne fixam toata atenția și catre viața profesionala, (proiecte TV și online, evenimente,…

- Adina de la Heaven, Postelnicu pe numele ei adevarat, a devenit mama pentru prima data in urma cu aproape o luna. Vedeta a adus pe lume o fetita, desi in 2016 medicii nu ii dadeau nicio sansa pentru a ramane insarcinata.

- Duminica, 13 octombrie, cantareața Cristina Spatar l-a aniversat pe fiul ei, Albert, care a implinit 10 ani. Zi importanta in viața artistei Cristina Spatar. Vedeta serbeaza ziua de naștere a baiatului ei, Albert. Aceasta i-a facut urari publice fiului ei. "…13 octombrie… in urma cu 10 ani, ai aparut…

- De o luna, Anca Serea crește și ingrijește nu cinci, ci șase copii. Ultima nascuta, bebelușa Leah, doarme alaturi de parinții sai, care au in plan sa se mute intr-o casa mai mare, in care numeroasa familie sa se simta confortabil și fiecare sa aiba camera lui. Mamica eroina din showbiz a bifat, zilele…

- Claudia Patrașcanu a anunțat recent ca s-a desparțit de soțul ei, iar la scurt timp, și-a luat cei doi copii și s-a mutat in Constanța, pentru a trece mai ușor peste perioada grea din viața ei. Cantareata a postat pe contul ei de socializare un mesaj emotionant, in care iși anunța revenirea pe scena…

- Angelina Jolie, alatuyri de trei dintre copiii ei Brad Pitt, in varsta de 55 de ani, si Angelina Jolie, 44 de ani, s-au casatorit in 2014 si au intentat divort in 2016, dupa o relatie care a inceput in 2004. In anul 2016, Angelina Jolie și Brad Pitt au decis sa divorțeze și sa imparta custodia celor…

- O cantareața cunoscuta de la noi este insarcinata in patru luni cu un concurent de la „Puterea dragostei”. Viitoarea mamica a confirmat totul dupa ce a ținut totul secret pana de curand. Cand a dat vestea cea mare, apropiații și fanii ei s-au bucurat nespus de mult și s-au intrecut in mesaje de felicitare.…

- Adina de la Heaven a nascut, joi, o fetița perfect sanatoasa, careia i-a pus numele Zaynab Maria. Cantareața și partenerul ei de viața, Glance, care are 29 de ani, au fost extrem de emoționați cand au ținut-o pentru prima data in brațe pe micuța lor prințesa. Artista a impartașit vestea ca…