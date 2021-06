Stiri pe aceeasi tema

- Radu Ștefan Banica și Alexandru Banica sunt fiii lui Ștefan Banica Jr. Cei doi au fost surprinși impreuna chiar de Lavinia Parva, actuala soție a celebrului cantareț. In repetate randuri, in aparițiile sale televizate, Radu Ștefan Banica, fiul cel mare al lui Ștefan Banica Jr., a dezvaluit ca se ințelege…

- Andreea Marin are o fiica superba, care seamana foarte mult cu tatal sau, Ștefan Banica Jr. Violeta a devenit o domnișoara in toata regula, iar acest lucru este susținut și de ultimele imagini pe care mama ei celebra le-a postat pe internet. Iata cat de frumoasa a ajuns sa fie fiica vedetelor noastre!

- Andreea Marin a ținut neaparat sa impartașeasca cu fanii ei cateva imagini recente cu Violeta. Fiica vedetei și a lui Ștefan Banica Jr. a implinit in decembrie 2020 13 ani. Andreea Marin și Violeta au o relație foarte stransa. De altfel, vedeta a declarat in repetate randuri ca sunt ca doua prietene.…

- Lavinia Pirva (36 de ani) este destul de discreta in ceea ce privește expunerea publica a lui Alexandru, baiețelul pe care il are cu Ștefan Banica Jr. (52 de ani). Pana acum, micuțul, in varsta de doi ani, a fost ținut de parinți cat mai departe de ochii curioșilor, dar iata ca a venit momentul in care…

- Adela Popescu (34 de ani) va deveni mama pentru a treia oara in vara anului acesta. Prezentatoarea TV va naște in luna iulie. Adela și soțul ei, Radu Valcan (44 de ani), vor avea un al treilea fiu. Perechea mai are doi baieți, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). Recent, in mediul online, Adela a dezvaluit…

- E omul schimbarilor, al provocarilor, al faptelor bune. Andreea Marin și-a oferit sprijinul in anul pandemiei, a fost foarte activa, a demarat o campanie pentru a ajuta medicii, asistentele, persoanele din linia intai. Vedeta a aparut și in emisiuni de televiziune, iar acum surprinde cu o noua schimbare.…

- Lavinia Parva și Ștefan Banica Jr. formeaza unul dintre cel mai solide cupluri din showbiz. Au impreuna un baiețel și o casnicie discreta. Artista a vorbit intr-un interviu, despre cum este interpretul ca tata și ce relație are micuțul Alexandru, cu frații lui mai mari, Violeta și Radu Ștefan. „Alexandru…

- Radu Ștefan Banica (19 ani) are doi frați vitregi, pe Violeta și pe Alexandru, cu care se ințelege de minune. Mai mult decat atat, cel mai tanar concurent al emisiunii „Te cunosc de undeva” de pe Antena 1 a marturisit ca a ramas in relații foarte bune cu Andreea Marin. Radu este primul copil al lui…