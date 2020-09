Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, care de curand a devenit major, se iubește cu o romanca splendida. Mario Mutu a postat o imagine pe contul personal de Instagram in care iți strange iubita in brațe. Tanarul o saruta cu patos pe fata, mai mult o numește „Viața... The post Fiul lui Adrian…

- Artistul a facuit anunțul pe contul sau de socializare. Cornel Ilie a mai „testat” conturile sale personale cu cateva mesaje „subliminale”, care anunțau, oarecum, ceea ce va veni, chiar de dinainte de a publica textul oficial prin care și-a anunțat divorțul. ”Nu conteaza cu cine dormi, ci la cine visezi”,…

- Cornel Ilie a anunțat ca divorțeaza de soția sa in urma cu puțin timp. Artistul și fosta sa partenera de viața au ales un mod cu totul inedit pentru a da de veste ca nu mai sunt un cuplu. Cornel Ilie a anunțat ca divorțeaza dupa cinci ani de casnicie. Artistul și fosta soție au ales sa iși anunțe desparțirea…

- Cornel Ilie, membrul trupei Vunk a decis sa se desparta de soția lui, Eliza. Anunțul a fost facut chiar de artist printr-un mesaj rețelele de socializare. „Din “Poveste” a ramas “O veste”: De-a lungul timpului, oamenii au facut ca termenul “divorț” sa capete un aer distructiv, fatalist, așa ca o sa…

- Nu orice make up artist te poate transforma in cateva minute intr-o diva. Exista persone care experimenteaza ani de zile pana ajung la performanta. Altele se bucura de un talent pur si simplu nemaipomenit.

- ​Fosta jucatoare de tenis Agnieszka Radwanska, în vârsta de 31 de ani, a devenit mama, ea dând nastere unui baietel, noteaza wtatennis.com.Radwanska a postat pe Instagram o imagine cu piciorul fiului sau Jakub. Sotul fostei sportive, Dawid Celt, a postat si el un mesaj…

- Alex Velea le-a facut o noua surpriza fanilor sai. Artistul a publicat, pe contul personal de Instagram, o fotografie in care apare alaturi de cei trei copii ai sai și de frumoasa lui iubita, Antonia.

- "O garda "liniștita ". Dupa ce am operat 4 h echipat complet la 28 grade Celsius in sala de operație!", a scris medicul Alexandru Rotundu pe pagina sa de Facebook, alaturi de o fotografie cu mana sa. Postarea doctorului de la Spitalul de Urgența „Elena Beldiman" a fost apreciata de aproape…