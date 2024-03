Stiri pe aceeasi tema

- Fundația lui Aleksei Navalnii a publicat o fotografie de la ceremonia de adio a regretatului lider al opoziției ruse. In jurul trupului sau, care se afla intr-un sicriu deschis acoperit de flori, se aduna persoane indurerate, ținand in mana lumanari, conform Mediafax.Intre timp, sicriul lui…

- O imagine inedita cu un urs polar care doarme pe un aisberg, realizata de un fotograf amator britanic, Nima Sarikhani, a caștigat premiul People’s Choice pentru fotografie de natura salbatica a anului. Citește și: Doi tineri rataciți pe munte, salvați de jandarmii din Rucar Iubitorii de natura salbatica…

- Explozia s-a produs sambata, 3 februarie, in fața Ministerului Muncii din capitala Greciei și nu a fost soldata cu victime, a anunțat poliția, relateaza agenția Reuters și publicația elena Kathimerini.Dispozitivul exploziv a sarit in aer la ora locala 1.29 (aceeași ora in Romania), provocand pagube…

- Un post de televiziune australian si-a cerut scuze "fara rezerve" marti pentru ca a modificat fotografia unei parlamentare regionale pentru a-i amplifica marimea bustului si a-i scurta rochia, o modificare sexista a fotografiei originale denuntata de deputata, relateaza AFP.Georgie Purcell, membra…

- Decesul actorul german Christian Oliver a adus doar tristețe in randul iubitorilor de film. Cunoscut pentru rolul din ”Salvați de clopoțel”, starul de la Hollywood și-a pierdut viața, impreuna cu fiicele sale, intr-un accident aviatic petrecut in Caraibe. Insa, inainte de teribilul accident care avea…

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte 14 au fost ranite sambata in explozia produsa intr-un autobuz intr-un cartier siit din Kabul, capitala Afganistanului, o tara in care majoritatea populatiei este sunnita, a indicat politia, potrivit AFP, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al politiei…

- Doua persoane si au pierdut viata si alte 14 au fost ranite sambata in explozia produsa intr un autobuz intr un cartier siit din Kabul, capitala Afganistanului, a indicat politia, potrivit AFP, citat de Agerpres.roPurtatorul de cuvant al politiei din Kabul, Khalid Zadran, a declarat ca explozia a avut…

- Executivul a adoptat, in sedinta de joi, o hotarare privind reorganizarea, functionarea si atributiile Secretariatului General al Guvernului (SGG).Potrivit unui comunicat al Guvernului, la nivelul ordonatorului principal de credite, incluzand si entitatile fara personalitate juridica din cadrul Aparatului…