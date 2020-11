Laptop business – 10 configurații de top la preț excelent O prioritate in randul fiecarei companii ar trebui sa fie achiziția unui laptop business cu proprietați pe masura nevoilor. Traim intr-o era a tehnologiei in care aproape orice se poate mișca cu viteza luminii, chiar și impropriu spus. In mod cert, apariția și dezvoltarea tehnologiei au insemnat un impuls uriaș pentru nivelul la care este astazi mediul de afaceri, cat și pentru ușurința cu care se pot desfașura o serie de procese intr-un timp mai limitat. Existența unui calculator faciliteaza viața de zi cu zi, stimuland interacțiunea dintre angajați și șefi, intre mediul de lucru și angajații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent ca ești adeptul stilului casual sau in garderoba ta primeaza ținutele business, costumul barbatesc se adapteaza oricarui tip de eveniment și cerințe. Pasha Men’s Wear chiar se pricepe sa imbrace barbați bine și sa personalizeze fiecare ținuta! Acum e Black Friday la Pasha și au reduceri de…

- Chiar daca anul acesta multe magazine au dat startul reducerilor de “Black Friday” (Vinerea Neagra) chiar inainte de inceputul lunii noiembrie, desi “Black Friday” se marca in ultima zi de vineri a lunii noiembrie, InfoCons este alaturi de consumatori. Nu uita, indiferent de promoție, ai aceleași…

- Berarescu spulbera orice urma de ghinion, vineri, 13 noiembrie, și ii invita pe amatorii de burgeri din Timișoara la cea mai mare degustare din oraș! Timișorenii au șansa unica de a comanda cei mai buni burgeri din oraș, la cel mai mic preț posibil, doar 4,90 lei/buc! Vineri, 13 noiembrie, ora 12:00…

- Un numar de 180 de angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Miercurea Ciuc s-au infectat cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei. 66 dintre aceștia s-au imbolnavit in ultimele doup saptamani. „De la inceputul pandemiei, pana astazi au fost 180 de angajati ai SJU Miercurea Ciuc cu teste…

- Operatorul de transport in comun Transmixt face apel la calatori sa nu aglomereze autobuzele și microbuzele la cele doua ore din zi cand elevii merg la școala și respectiv revin acasa. Accesul in autobuzele și microbuzele operatorului de transport in comun Transmixt este interzis fara masca. Deși ideala…

- Ministrul Educației, Igor Șarov, a venit cu o reacție la declarațiile facute de șeful statului Igor Dodon, precum ca l-ar putea demite pentru criticile pe care i le-a adus atunci cand și-a scos masca, in cadrul unei intrevederi cu elevii unei școli din regiune. Acesta a reiterat poziția Guvernului,…

- ​Pentru ca la cea de-a doua rectificare bugetara a fost majorat deficitul la 8,6% din PIB, asta înseamna ca și necesarul de finanțare (refinanțarea datoriei existente plus deficitul) a trebuit majorat. Așadar, daca anterior era vorba de 120 miliarde lei, se pare ca acum suma este de 138,5 miliarde…

- MOLDOVA NOUA – Toata lumea intreaba de bac, fiindca suntem in plin sezon estival, iar turistii care ajung in zona ar vrea sa se racoreasca la vecinii sarbi! Autoritatile sarbe au emis o noua decizie de revizuire a conditiilor de intrare si tranzit in Republica Serbia pentru cetatenii din Romania (si…