- Bianca Andreescu a dorit sa marcheze printr-o postare speciala ziua tatalui sau, Nicu Andreescu fiind sarbatoritul zilei. Sportiva care reprezinta Canada a avut și un mesaj aparte pentru cel care i-a îndrumat pașii în viața și spre tenis. Aflata în plin program de antrenament…

- Prima colecție de arta pe cartele de metrou s-a lansat azi, incepand cu ora 12:00, la caseriile din stațiile Piața Unirii, Piața Victoriei, Universitate, Eroilor și Tudor Vladimirescu. Cartelele de colecție prezinta o serie de reproduceri de arta in miniatura, structurate in șase capitole. Campania…

- Nuanțele toamnei sunt aduse in Iulius Town de unul dintre cele mai așteptate evenimente de moda. Timișoara Fashion Week propune o ediție cu totul ieșita din tipare anul acesta, unde designeri renumiți vor arata cat de efervescent și versatil este stilul country. Catalin Botezatu, invitatul special al…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza intr-un raspuns la solicitarea unui parlamentar roman ca, in prezent, exista un numar de 60.747 de cereri in așteptare de redobandire a cetațeniei romane din partea unor cetațeni ai Republicii Moldova. Cele mai multe au fost depuse la consulatele Romaniei…

- Temperatura din sudul Italiei a ajuns la aproape 50 de grade Celsius, probabil cea mai ridicata temperatura inregistrata pe continentul European, informeaza Euronews. Serviciul de informare meteorologica din regiune a raportat ca temperatura a ajuns la 48,8 grade Celsius miercuri dupa-amiaza. Agenția…

- Austria va incepe in octombrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19. Anunțul a fost facut, marți, de Ministrul austriac al Sanatatii, Wolfgang Muckstein. Decizia administrarii celei de-a treia doza a fost luata de autoritați pentru consolidarea imunitatii persoanelor care au primit…

- Insula Martinica, in Antilele franceze, se confrunta cu o recrudescenta a epidemiei de COVID-19 si va intra intr-o ”a doua faza de izolare”, implicand in special inchiderea plajelor si recomandarea adresata turistilor de ”a parasi teritoriul”. Specificarea aparține prefectului din insula, dupa cum relateaza…

- Benjamin Van Durmen (24 de ani) este noul jucator al formației FC U Craiova a anuntat, marti, gruparea olteana. Mijlocașul a evoluat pentru Mouscron, in prima liga belgiana. “Benjamin Van Durmen, jucator ce in sezonul trecut a evoluat pentru Mouscron, in prima liga belgiana, a semnat cu Știința! Mijlocasul…