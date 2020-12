Coronavirus Constanta: Controale ale politistilor si jandarmilor. Peste 40 de amenzi aplicate

In ultimele 24 de ore, la Constanta, fortele de ordine au verificat 529 de persoane si 1200 de autovehicule, aplicand 48 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 13.500 de lei.Avand in vedere instituirea… [citeste mai departe]