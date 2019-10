Stiri pe aceeasi tema

- Circa 400 de persoane au protestat duminica la Bruxelles impotriva eliberarii lui Marc Dutroux, unde pedofil care a violat și omorat mai mulți copii, informeaza Agerpres. Manifestanții s-au aratat revoltați de posibilitatea ca Dutroux, condamnat la inchisoare pe viața in 2004, sa fie eliberat condiționat…

- Arhiepiscopia Bucurestilor vrea sa ridice un bloc de trei etaje pe Dealul Patriarhiei, semnaleaza directorul ARCEN (Asociatia Romana pentru Cultura, Educatie si Normalitate) intr-un mesaj publicat pe Facebook. Proiectul e in faza de consultare si reprezinta, in viziunea lui, distrugerea peisajului…

- O imagine incredibila ce surprinde nu mai putin de sapte porci mistreti plimbandu-se nestingheriti pe o strada din Ramnicu Valcea, in apropiere de centrul orasului, a devenit luni seara virala pe Facebook.

- Barbatul care miercuri a injunghiat o femeie, pe strada, imediat dupa ce aceasta a ieșit din blocul in care locuiește, s-a predat la Poliție. Individul de 47 de ani le-a spus polițiștilor ca este autorul atacului comis asupra femeii de 40 de ani. In prezent, el se afla in custodia IPJ Braila, iar polițiștii…

- FOTO – Facebook/INFO Trafic jud. Cluj Un barbat in varsta de 78 de ani, din Cluj-Napoca, a fost accidentat mortal duminica dimineața, in jurul orei 11:00, pe strada Alexandru Vaida Voievod din Cluj-Napoca. Din primele informații, se pare ca barbatul ar fi incercat sa traverseze strada printr-un loc…

- Președintele executiv al PSD Timiș, Alfred Simonis, a declarat, astazi, ca partidul iți revine dupa epoca Dragnea și ca premierul Viorica Dancila, care a intrat in cursa pentru Cotroceni se bucura de susținere. ”Feedback-ul din strada este pozitiv, contrar a ce se spune pe Facebook de catre postacii…

- Politistii locali din Iasi au identificat marti, 20 august, trei soferi de utilaje care au imprastiat beton si pietris pe strada. Soferii au fost amendati cu cate 680 de lei in baza Hotararii de Consiliu Local 172/ 2002 si obligati sa curete domeniul public. Facebook

- Un cetațean a surprins un echipaj de Poliție care a parcat mașina de serviciu pe o strada pietonala, chiar in apropierea unui restaurant. Timișoreanul Danuț Gavriloni a filmat scena și i-a surprins pe cei doi polițiști la masa cand mancau o omleta. A postat filmarea pe Facebook, știrea s-a rostogolit,…