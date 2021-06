Cind viața iți da lamii, nu face doar limonada, maninca-le in zeci de feluri. Iar asta pentru ca au o mulțime de beneficii asupra corpului. 1. Sint puternic alcaline. Lamiile au un gust acid, insa au un efect alcalin puternic și te ajuta sa-ți restabilești ph-ul corpului. De aceea, este recomandat sa-ți incepi ziua cu un pahar de apa calda cu lamiie. 2. Sint bogate in vitamina C și flavonoid