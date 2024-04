Stiri pe aceeasi tema

- Data viitoare cand mergi la cumparaturi, pune in coș și cateva legaturi de ridichi. Daca nu știai pana acum, aceste legume au o mulțime de beneficii pentru sanatate. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba.

- Despre mierea de albine vorbim de foarte mult timp, știm ca este un podus natural realizat in stupi și ofera o serie de nutrimenți de cea mai buna calitate organismului uman. Scorțișoara , folosita mai ales pentru a condimenta anumite preparate, in combinație cu mierea de albine se transforma intr-un…

- Despre mierea de albine vorbim de foarte mult timp, știm ca este un podus natural realizat in stupi și ofera o serie de nutrimenți de cea mai buna calitate organismului uman. Scorțișoara , folosita mai ales pentru a condimenta anumite preparate, in combinație cu mierea de albine se transforma intr-un…

- Consumul de apa calda cu sare dimineața poate aduce anumite beneficii, insa este important sa ținem cont de faptul ca acestea pot varia de la persoana la persoana și sa nu exageram in cantitați sau concentrații ridicate de sare. Iata cateva posibile beneficii ale consumului de apa calda cu sare dimineața:Stimuleaza…

- Afla de ce se innegrește pielea coatelor și ce poți face pentru a scapa de aceasta problema inestetica.Cu siguranța nu este placut sa iți admiri pielea pe care o ingrijești cu sfințenie și apoi sa constați ca ai niște coate inestetice, inchise la culoare. Acesta este rezultatul neglijarii lor de-a lungul…

- Migdalele sunt adevarate cufere de comori atunci cand vine vorba de nutrienți precum vitamina E, zinc, potasiu și acizi grași. Acestea va pot stimula memoria, pot menține o vedere buna, poți stimula sistemul imunitar și chiar va ajuta la imbunatațirea digestiei. Acestea sunt și o sursa potrivita pentru…

- Smirna este cunoscuta pentru parfumul sau bogat, afumat și dulce, iar cercetarile științifice moderne incep sa gaseasca dovezi care sugereaza ca smirna poate oferi unele beneficii pentru sanatate. Cu toate acestea, este important de reținut ca multe dintre aceste afirmații necesita studii suplimentare.…

- Combinația dintre mar și frunze de dafin poate avea o mulțime de beneficii asupra sanatații. Specialiștii o recomanda, in special in sezonul rece, dar bautura poate fi consumata și in restul anului, pentru a rezolva alte probleme.