- Consumul de legume crude poate fi extrem de benefic, conform unui specialist in nutriție. Cand nu sunt gatite, unele iși pastreaza enzimele și nutrienții naturali, inclusiv vitaminele, mineralele și antioxidanții.

- Sparanghelul, o leguma subevaluata in tradițiile culinare romanești, este un aliment remarcabil atat din punct de vedere nutrițional, cat și culinar. Cu forma sa distinctiva, sparanghelul adauga o nota rafinata și delicata oricarei mese, fiind o alegere ideala pentru cei care iși doresc sa iși imbunatațeasca…

- Mulți ar crede ca pe primele locuri in topul celor mai sanatoase alimente este oul, insa realitatea este cu totul alta. Cu toate ca acesta ramane un produs cu multe beneficii pentru organismul uman, exista alte cinci legume care au mai multa proteina decat ouale. Sigur le consumi si tu des, dar habar…

- Urzicile – sursa proaspata de vitamine primavara. Ce beneficii au pentru organism Urzicile – sursa proaspata de vitamine primavara. Ce beneficii au pentru organism Urzicile sunt un aliment binevenit primavara, cand apar, fragede, la suprafata solului, bogate in aminoacizi, vitamine si microelemente.…

- Laptele are multiple beneficii pentru sanatate. El conține nutrienți, proteine vegetale, minerale cum e calciul, precum și vitaminele A, B2, B12 și D. . Afla de la nutriționiști ce se intampla in organism daca bei lapte zilnic. Laptele este și o soluție mai buna decat alte lichide, daca vrei sa reduci…

- Usturoiul verde face parte din multe preparate delicioase, mai ales cand este gatit in restaurante. Acest aliment poate fi consumat și in stare pura, iar beneficiile sunt incredibile. Poate fa vindece o mulțime de boli, in cazul in care este consumat regulat. Iata la ce te ajuta.

- Combinația dintre mar și frunze de dafin poate avea o mulțime de beneficii asupra sanatații. Specialiștii o recomanda, in special in sezonul rece, dar bautura poate fi consumata și in restul anului, pentru a rezolva alte probleme.

- Nu este un secret pentru nimeni faptul ca legumele conțin fibre, vitamine, minerale și antioxidanți și sunt un must-have intr-o dieta sanatoasa. Care sunt cele trei plante pe care ar trebui sa le consumi in mod constant. Sfaturile oferite de profesorul Vlad Ciurea.