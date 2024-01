Laie sau bălaie? Occidentul trebuie să aleagă ce cale să urmeze în războiul din Ucraina Occidentul se confrunta in acest moment cu o alegere cruciala: sa sprijine Ucraina sau sa cedeze un avantaj irecuperabil Rusiei. Daca ofensiva din 2023 a armatei ucrainene ar fi decurs conform planului, forțele sale ar fi strapuns așa-numita Linie ruseasca Surovikin in provincia Zaporojia și ar fi eliberat Melitopolul, taind drumurile care leaga Rusia de […] The post Laie sau balaie? Occidentul trebuie sa aleaga ce cale sa urmeze in razboiul din Ucraina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

