Laie sau bălaie? Încotro se îndeaptă economia mondială? FMI transmite mesaje destul de confuze: și-a menținut previziunile privind creșterea globala din acest an, dar le-a revizuit in scadere pentru anul viitor, afirmand ca economia mondiala se afla pe calea redresarii, insa creșterea ramane lenta și inegala. Probabil ca marele creditor de la Washington nu are de ales. Estimarile economice indica „o aterizare usoara” […] The post Laie sau balaie? Incotro se indeapta economia mondiala? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) a inrautatit estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 2,4% cat estima in aprilie, pana la 2,2%, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala.

- ”Creșterea noastra economica se bazeaza pe investiții. Susținem cu prioritate proiectele de infrastructura, in special in transporturi, avand in vedere faptul ca investițiile in acest domeniu au cel mai mare grad de multiplicare in economie. Acordam aceeași atenție proiectelor de investiții in sanatate…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a inrautatit estimarile privind evolutia economiei romanesti in 2023 si in 2024, potrivit unui raport publicat miercuri de institutia financiara internationala

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a inrautatit estimarile privind evolutia economiei romanesti in 2023 si in 2024, potrivit unui raport publicat miercuri de institutia financiara internationala. Conform celor mai recente prognoze ale BERD, PIB-ul Romaniei ar urma sa inregistreze…

- Economia zonei euro este posibil sa se contracte in trimestrul al treilea si nu va reveni pe crestere prea curand, in contextul in care efectele campaniei de majorare a dobanzilor incep sa devina mai clare, arata rezultatele unui sondaj publicat vineri, transmite Reuters.Indicatorul Composite Purchasing…

- ”Sursele regenerabile si alte solutii cu emisii scazute de carbon trebuie sa creasca de la 12% din aprovizionarea cu energie in 2021 la 50% sau chiar 70% pana in 2050, conform modelelor standard din industrie, pentru a limita incalzirea globala la 1,5°C peste nivelurile preindustriale. Cresterea este…

- Economia mondiala se straduiește sa se redreseze, iar globalizarea se confrunta cu numeroase provocari complexe. Incotro se indreapta lumea? Va fi ea mai deschisa sau mai inchisa decat acum? De aici rezulta importanța de a construi o economie globala deschisa. Nu trebuie sa existe restricții și inversari…

- 1. Știre la o televizie: „Economia mondiala e in pericol. Urmeaza o noua criza mondiala”. La noi bancile sunt sigure, pentru ca nu au mai dat credite pentru locuințe. Bancile se duc in cap atunci cand dau credite „neperformante”. Ar suna mai bine „credite riscante”. Dar daca va da faliment o banca…