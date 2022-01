Ladislau Boloni, făcut praf de un fost international român: “E pierdut de realitatea fotbalului din România” Ladislau Boloni (68 de ani) negociaza cu președintele FRF, Razvan Burleanu și directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichița, preluarea postului de selecționer. Fostul internațional Gica Craioveanu spune ca Boloni este deconectat de la realitatea fotbalului romanesc. ”E pierdut de realitatea fotbalului din Romania. E parerea mea, nu vreau sa ma cert cu nimeni. Trebuia un antrenor tanar, care sa continue ce a facut Mirel, care a schimbat jocul echipei naționale. Echipa naționala a jucat bine, un fotbal diferit fața de ce se juca pe timpuri. Eu am dubii, nu știu daca e antrenorul ideal pentru echipa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

