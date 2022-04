Stiri pe aceeasi tema

- La Mireasa- Capriciile Iubirii, mama Sabrinei i-a vorbit foarte dur și a anunțat-o ca nu este de acord cu o eventiala relație a fiicei sale cu Andrei. Tot ce i-a spus a afectat-o pe Sabrina, care a izbucnit in lacrimi in ediția Mireasa din 5 aprilie.

- Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii pare ca a trecut peste desparțirea de Sabrina, iar acum este gata sa inceapa o noua relație. Concurentul iși dorește ca in concurs sa apara o noua fata, deoarece cele care se afla deja in competiție nu il atrag sub nicio forma, ba chiar a spus ca le vede…

- Cosmin, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii a recunoscut ca este indragostit de Alexandra, iar mama lui a avut o discuție cu Alexandra despre ieșire pe care le-a avut cu Aron. Doamna Roberta a spus ca i-a placut intotdeauna de concurenta, dar nu a vorbit cu ea, deoarece nu erau in același cerc de persoane.

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa. Capriciile Iubirii și-a facut apariția o noua concurenta. Iata cine este Juliana, cu ce se ocupa, dar mai ales cum au reacționat mamele cand au vazut-o!

- Sabrina și Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, formeaza in sfarșit un cuplu. Concurentul este in al noualea cer și deja iși face planuri de viitor cu frumoasa lui iubita. El nu a mai simțit pentru nimeni ce simte pentru Sabrina, iar in momentele in care se afla in prezența ei se simte liniștit.

- In aceasta seara, in casa Mireasa. Capriciile Iubirii nu a fost predominanta dragostea și iubirea, ci din contra. Fetele au stat de vorba despre vechile relații in care au fost implicate, cat și despre partenerii, care le-au dus numeroase suferințe. Iata ce trecut tumultuos are Sabrina. Concurenta a…

- Inimioara il acuza pe Valentin ca nu a fost sincer atunci cand ea și-a expus sentimentele in fața lui. Concurenta de la Mireasa sezon 5 a plans dupa ce acesta a declarat ca este intr-o cunoaștere cu Alina.

- Sabrina a adus acuzații neașteptate la adresa Alinei. Concurenta considera ca aceasta nu a venit in emisiune sa se marite, iar Valentin nu este potrivit pentru ea. Iata ce destainuiri i-a facut Andreei.