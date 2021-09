La Vatican, doar cu certificat verde din 1 octombrie

Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde este obligatoriu pentru toți angajații din Italia. Persoanele care nu prezinta acest document risca sa piarda bani din salariu. Masura este valabila atat pentru angajații din sectorul public, cat și din cel privat, potrivit hotararii publicate in Gazeta Oficiala, relateaza Il Fatto…

- Italia a devenit, joi, prima țara din Europa care face obligatoriu certificatul Covid pentru toți angajații. Guvernul de la Roma a aprobat noua masura prin care certificatele devin obligatorii și pentru angajați din sectorul public dar și din cel privat. Masura va fi implementata din 15 octombrie și…

- Folosirea certificatului verde COVID in localitatile in care incidenta este mai mare 3 la mia de locuitori ne ajuta sa nu inchidem economia, susține premierul Florin Citu. Nu este o forma de discriminare, pentru ca accesul este permis atat celor vaccinați, cat și celor care au trecut prin boala sau…

- Florin Cițu a declarat joi seara, la TVR1, ca folosirea certificatului verde COVID, prin care persoanele atesta ca au fost imunizate impotriva COVID pentru a putea intra in mai multe locuri, precum restaurante, in localitatile cu incidenta mai mare 3 la mia de locuitori ne ajuta sa nu inchidem economia.…

- Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat decretul-lege pentru obligativitatea certificatului verde la toate locurile de munca, fiind prima țara din Europa care ia o astfel de decizie. Certificatul verde ar urma sa fie obligatori din 15 octombrie la toate locurile de munca și el poate fi obținut…

- Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat decretul-lege pentru obligativitatea certificatului verde la toate locurile de munca. Informația a fost publicata de ANSA, care citeaza surse guvernamentale. Este prima țara din Europa cu o astfel de masura. Certificatul verde va deveni obligatoriu la serviciu…

- Un barbat din Italia si-a tatuat pe mana un cod QR cu care le arata celor din jur ca nu are coronavirus și astfel are acces mai usor in magazine, cafenele, restaurante si oriunde trebuie sa demonstreze ca este imunizat. Atunci cand este scanat, codul QR arata pasaportul verde COVID-19. Un cunoscut tatuator,…

- In Germania se ridica interdictiile de intrare pentru turiștii din Regatul Unit, Portugalia si India, Rusia, India și Nepal. Conform BBC, turiștii care sosesc in Germania și care sunt complet vaccinați nu vor fi obligați sa stea in carantina. Cu toate acestea, persoanele nevaccinate vor fi obligate…