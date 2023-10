Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola Deportivo Alaves a pierdut duminica, pe teren propriu, scor 0-2, in fata formatiei Osasuna, in etapa a 7-a din La Liga, potrivit news.ro.Osasuna s-a impus pe Mendizorroza cu 2-0 prin golurile marcate de Arnaiz (min. 36) si Budimir (min. 90). Antrenorul gazdelor, Luis Garcia Plaza,…

- Ianis Hagi (24 de ani) a avut o prestație laudata la primul meci ca titular pentru Deportivo Alaves, derby-ul basc pierdut 0-2 contra lui Athletic Bilbao. Vineri seara, Ianis Hagi a fost titular pentru prima data in La Liga. „Decarul” lui Alaves a fost folosit in extrema dreapta și a avut o evoluție…

- Ianis Hagi (24 de ani) a evoluat aproximativ 30 de minute in meciul dintre Rayo Vallecano și Deportivo Alaves, caștigat de gazde cu 2-0. Revenit de la echipa naționala, acolo unde a fost titular in meciul dintre Romania și Kosovo, Ianis Hagi și-a trecut in cont un numar important de minute in meciul…

- Ianis Hagi a fost prezentat ca un star, acum trei zile, la Deportivo Alaves și ar putea sa debuteze astazi intr-un meci din La Liga. Internaționalul roman face parte din lot și a inceput pe banca duelul cu Valencia, din etapa cu numarul patru din prima liga spaniola. Ianis Hagi se afla in lotul lui…

- Ianis Hagi a fost prezentat la Deportivo Alaves in urma cu 24 de ore și are șanse mari sa debuteze la noua echipa astazi, 28.08.2023, in meciul cu Getafe. Internaționalul roman va caștiga in Primera Division 1,3 milioane de euro, salariul lui urmand sa fie suportat, in cote egale, de formația din Spania…

- Cosmin Contra (47 de ani), fost jucator important la Alaves, i-a a vorbit despre transferul lui Ianis Hagi (24) la echipa din La Liga. Hagi a fost imprumutat de Alaves in acest sezon de la Rangers și face parte din lotul spaniolilor pentru meciul cu Getafe, din etapa #3 din La Liga (azi, ora 20:30).…

- Fostul internațional Basarab Panduru (53 de ani) a analizat transferul mijlocașului Ianis Hagi (24 de ani) la formația Deportivo Alaves, din La Liga. Ianis Hagi a fost imprumutat de Rangers in Spania, la nou-promovata Deportivo Alaves, pana la finalul sezonului in curs. Spaniolii nu vor avea opțiunea…

- Ianis Hagi, internaționalul roman in varsta de 24 de ani, va fi imprumutat de clubul scoțian Glasgow Rangers unui club din Spania in stagiunea 2023-2024. Dupa ce, in urma unor accidentari, Ianis Hagi a fost tras pe linie moarta timp de un an, de catre antrenorul Michael Beale de la Glasgow Rangers,…