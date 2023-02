La un an de când s-a lansat, piesa Arcade urcă masiv în topurile internaționale. Sak Noel și Chesca redefinesc atemporalitatea unui hit Piesa Arcade atrage din nou atenția publicului, atingand peste 2 milioane de stream-uri. Inregistrand un nou success mai ales in teritorii precum SUA, Mexic și Germania, ultimele 3 luni au adus o ascensiune de 1 milion de stream-uri. Popularitatea crescuta a single-ului se vede și in numarul de cautari inregistrate pe aplicația Shazam – peste 30.000 de oameni și-au dorit sa afle cine canta Arcade. Datorita notorietații nou dobandite a piesei, tot mai mulți oameni au decis sa includa piesa in playlisturile lor. Lansata in decembrie 2021 și inspirata de celebrul joc Tetris, piesa vorbește despre… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

