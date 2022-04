La Teatrul Național din București: „Titanic Vals” – un nou spectacol pe scena cea mare! Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti anunta premiera cu piesa Titanic Vals de Tudor Mușatescu, in regia lui Dan Tudor, un nou spectacol pe scena cea mare. Pe data de 8 aprilie va avea loc avanpremiera, iar pe 10 aprilie – premiera oficiala. Ambele reprezentații sunt programate de la ora 19.30, la Sala „Ion Caramitru”. Tudor Musatescu (1903-1970) a cunoscut cel mai mare succes de public din istoria teatrului romanesc cu Titanic Vals, care a avut o suta de spectacole numai in stagiunea de debut, 1932-1933, de la National, asa cum consemneaza critici si istorici literari. Piesa este readusa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

