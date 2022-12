Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul vine cu temperaturi apropiate celor de primavara, arata prognoza ANM. Anul acesta nu este insa o excepție, afirma climatologul Roxana Bojariu, pentru Libertatea. Iernile blande vor deveni o obișnuința. Ploile vor lua locul ninsorilor in lunile de iarna, cel puțin in decembrie, iar zapada va…

- Craciun fara zapada in Romania. Meteorologii anunța vreme ca de Paște. Temperaturile vor atinge 13 grade Celsius, insa in majoritatea tregiunilor se vor semnala ploi. La munte vor fi condiții de polei.

- Temperaturile din aceste zile au permis pornirea instalațiilor de produs zapada artificiala in Poiana Brașov. Primaria spera ca la sfarșitul saptamanii sa se poata schia in partea superioara a partiei.

- Mai e puțin și se deschide sezonul de schi. In Maramureș, mai multe partii pot fi utilizate chiar daca nu ninge, cu condiția sa scada temperaturile sub zero grade. Tunurile de zapada pot acoperi partiile cu un strat de zapada, numai bun pentru iubitorii sporturilor de iarna.

- PROGNOZA METEO de Craciun. Ninge de Sarbatori, un ciclon polar aduce zapada in Romania. Temperaturile resimtite scad la MINUS 20-30 de grade Celsius Ne apropiem cu pași repezi de ultima luna din an, iar prognoza meteo se pare ca s-a schimbat. Dupa episodul de iarna din zilele urmatoare, luna decembrie…

- In urmatoarele doua saptamani, temperaturile vor fi sub valorile normale perioadei, arata Institutul National de Meteorologie (ANM). Pe masura ce ne apropiem de Craciun vremea se racește, fiind așteptate valori termice mai mici decat cele obișnuite, mai ales in nord-estul țarii. Saptamana 28 noiembrie…

- Avand in vedere temperaturile propice, in stațiunea Straja au pornit tunurile de zapada pentru sezonul de schi care bate la ușa. Daca la inceput a fost doar lapovița, aceasta s-a transformat in ninsoare peste noapte lucru care a favorizat pornirea tunurilor de zapada. „Temperaturile au scazut…

- Vremea in decembrie 2022, in Romania. Prognoza: cum vor fi temperaturile și ce șanse de zapada avem, de Craciun și Anul Nou Predicții de ninsoare pentru iarna 2022-2023: Meteorologii au date noi de prognoza care arata modelele de ninsoare pentru urmatorul sezon de iarna, influențate de curentul La Nina.…