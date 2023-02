LA SEBES SE FAC PESTE 500 DE ANGAJARI! Mercedes Benz a inceput constructia unei fabrici ultra-moderne in Sebes. Intreaga investitie se ridica la 130 de milioane de euro, iar constructorul german va oferi peste 500 de locuri de munca pentru romani.La uzina din Sebes, Mercedes va produce cutii de viteze pentru modelele sale electrice. Constructia noii fabrici a inceput joi, 16 februarie, iar premierul Nicolae Ciuca a fost prezent la eveniment. Nemtii spun ca ridicarea fabricii, care va avea o suprafata de 33.650 de metri patrati, va dura aproximativ 15 luni, iar primele cutii de viteze vor fi produse chiar de anul viitor.De proiectul… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

