- Toyota e gata sa faca istorie si a dezvaluit o masina de curse concept pe baza de hidrogen, pregatita pentru cursa de 24 de ore de la Le Mans. E vorba despre GR H2 Racing Concept, care pare sa ne indice modul cum va arata viitorul curselor de anduranta cu zero emisii. Toyota chiar vrea un loc in panteonul…

- In acest weekend va avea loc cursa de 24 de ore de la Le Mans. Este ediția centenara a legendarei intreceri, una la care va participa și un pilot roman, Filip Ugran, care concureaza pentru echipa italiana Prema in clasa LMP2. Cursa de 24 de ore de la Le Mans va incepe sambata, la ora 17:00, și va fi…

- Max Verstappen (26 de ani) va pleca din pole position in Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei. Cursa este programata duminica, de la ora 16:00. Max Verstappen, campionul mondial en-titre, n-a avut adversar in calificarile de astazi, de la Barcelona. Pilotul celor de la Red Bull a scos cel mai bun timp,…

- Pilotul canadian Jacques Villeneuve, campion mondial de Formula 1 in 1997, nu-si va continua sezonul in Campionatul Mondial de anduranta (WEC) alaturi de echipa sa Vanwall, a anuntat acesta miercuri, la cateva zile dupa oficializarea inlocuirii sale in curs de 24 de Ore de la Le Mans, informeaza AFP,…

- Pilotul roman Filip Ugran (Prema Racing) a facut parte din echipajul care s-a clasat pe locul al patrulea la categoria LMP2, sambata, in Cursa de Sase ore de la Spa-Francorchamps (Belgia), etapa a treia a Campionatului Mondial de Anduranta (WEC).Ugran, olandezul Bent Viscaal si italianul Andrea Caldarelli…

- Pilotul mexican Sergio Perez (Red Bull) a castigat prima cursa de sprint din actuala editie a Campionatului Mondial de Formula 1, desfasurata sambata dupa-amiaza pe strazile din Baku, capitala Azerbaidjanului, gazda etapei a patra a sezonului, informeaza AFP.Perez l-a devansat pe monegascul Charles…

- Romanul Filip Ugran (Prema Racing) va pleca de pe locul 8 in Cursa de Sase Ore de la Portimao (Lisabona), la categoria LMP2, in urma calificarilor desfasurate sambata pentru etapa a doua a Campionatului Mondial de Anduranta (WEC), potrivit Agerpres.Masina pe care piloteaza Ugran, americanul Juan…

- Pilotul francez Sebastien Ogier (Toyota) a castigat duminica pentru a saptea oara in cariera sa Raliul Mexicului, stabilind astfel un nou record in aceasta competitie din Campionatul Mondial de Raliuri (WRC), potrivit Agerpres.Ogier (39 de ani) are acum o victorie in plus fata de compatriotul sau…