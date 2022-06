La Ploieşti, măsuri speciale ­pentru zilele caniculare N.D. Avand in vedere vremea excesiv de calda anuntata pentru urmatoarele zile, conform atenționarilor transmise de meteorologi, Primaria Ploiești a precizat, ieri, ca vor fi luate o serie de masuri speciale, care sa protejeze cetațenii de efectele temperaturilor ridicate din aceasta perioada. Concret, dat fiind instalarea, și la nivelul județului Prahova, inclusiv la Ploiești, a Codului galben de caldura și disconfort termic ridicat, in oraș vor fi montate corturi prevazute cu dozatoare cu apa rece, in urmatoarele zone: Gara de Sud, spațiul pietonal “Nichita Stanescu” și Parcul dendrologic “Mihai… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

