- Iulian Bica – senator PNL Ati fost lovit de evlavie si v-ati infiintat la sarbatoarea Episcopiei Husilor. Numai ca nimeni nu v-a bagat in seama, enoriasii nu v-au salutat, nici macar nu v-au recunoscut. Initial, nici paznicii n-au vrut sa va lase sa intrati cu masina in curtea Episcopiei. Din nefericire,…

- Dupa ce bustul lui D.V. Marin a fost inlantuit, acum la Vaslui, Uzatu a dat dispozitie ca si Stefan cel Mare sa fie priponit. De cateva zile, statuia acestuia sta dupa gratii si lumea care trece pe la Podul Inalt se mira. Noi am lamurit misterul. Stefan cel Mare a fost cooptat de Barbu Lautaru […] Articolul…

- S-o suit Vasiocta pe taur Sa se uite la balaur. Da-te-n p… ma-tii jos, Ca te-ai urcat fara rost! Acesta va fi motto-ul intalnirii de sambata al membrilor AUR din judet, unde, teoretic, George Simion trebuia sa vina sa prezinte programul de guvernare al partidului, asa cum a facut in toate judetele unde…

- UPS!… Un cetatean din Republica Moldova a fost depistat conducand un ansamblu rutier, desi permisul de conducere detinut nu ii dadea acest drept. Barbatul, moldo-roman cu acte, s-a prezentat pe 19 iunie dimineata la Vama Albita pentru a iesi din tara. In varsta de 52 de ani, acesta conducea un ansamblu…

- Ehei, de cand la orizont a aparut Forta AUR, in casele lui Uzatu s-au pregatit atelierele de creatie pentru sporirea scorului electoral. Tatuca face paine, Ciprian, copilul minune, trage cu aspiratorul, iar Cap de Oaie, cunoscut drept Dan Material, se obisnuieste cu aerul rarefiat din spatiile inguste,…

- De 9 Mai, Republica Vaslui, aflata sub comanda lui „gaspadin” Uzatu, a sarbatorit, alaturi de Putin, ziua cand armatele hitleriste au fost invinse de Mama Rusia, atat pe teritoriul Romaniei, cat si cel al Europei. Alaturi de marele general cu steaua rosie in frunte, cine credeti ca mai era pe stil vechi ?…

- CU ELICOPTERUL…Nici limuzina nu mai este la moda pentru mirii din ziua de astazi. Salonul de nunti care uimeste anul acesta in startul sezonului este „Exquisite by Mira”, care vrea sa-i aduca pe miri la nunta cu elicopterul. Atentie, cununia religioasa si cea civila se va face pe Pamant, in aer doar…

- Din Copou, de vale, Coborau agale, Taman de-n 1 Mai, Precum gasca de crai, O turma de oi Condusa de trei boi. Unul mai batran, Altul mai hapsan Si Praslea cel Mic Venit la picnic. Numai, ce sa vezi ? De nu-ti vine sa crezi Ca boul mai chel Si mai grasunel, A-nceput sa raga, Nu […] Articolul Cu oile-n…