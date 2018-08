Marșul Centenar mult așteptat, pornit pe 1 iulie 2018, din Alba Iulia, cand reprezentanți ai autoritaților locale și ai societații civile din Romania și Republica Moldova au aprins Flacara Unirii in fața Catedralei Reintregirii Neamului, a ajuns pe 8 august 2018 și in județul Covasna. Alaturi de un grup de covasneni care susțin unionismul, am […] Articolul La pas din Patria noastra in Patria instrainata – 1 iulie 2018 Alba Iulia – 1 septembrie 2018 Chișinau apare prima data in Mesagerul de Covasna .