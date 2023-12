Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a centralei termice a avut loc intr-o locuinta din judetul Olt, in urma deflagratiei mai multe elemente ale imobilului prabusindu-se, iar doua persoane au fost prinse sub daramaturi. Reprezentantii ISU Olt au precizat ca una dintre persoanele prinse sub daramaturi a murit. “Au fost identificate…

- Pompierii au intervenit, sambata, 2 decembrie, la o locuința din comuna Osica de Sus, județul Olt, dupa ce pereții casei s-au prabușit in urma exploziei unei centrale termice, informeaza Olt Alert.In urma exploziei, doua persoane au fost prinse sub daramaturi, dintre care o femeie in varsta de 62 de…

