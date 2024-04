Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit, alte trei sunt ranite si cinci au fost date disparute in urme unei explozii survenite marti la o hidrocentrala in zona lacului de acumulare de la Suviana, in apropierea orasului italian Bologna, relateaza agentia ANSA.

- Șase persoane au fost date disparute si cel putin patru sunt ranite in urme unei explozii survenite marti la o hidrocentrala in zona lacului de acumulare de la Suviana, in apropierea orasului italian Bologna, relateaza agentiile EFE si ANSA. Explozia s-a produs in jurul orei locale 15:00 (13:00 GMT)…

- Incendiul a izbucnit marți, 2 aprilie, in clubul aflat la baza unei cladiri de 16 etaje din cartierul Beșiktaș din Istanbul, autoritațile precizand ca este posibil ca focul sa fi pornit din cauza lucarilor de renovare, relateaza CNN Turk și publicația Daily Sabah.Cel puțin 15 persoane au murit și peste…

- Trei persoane au suferit arsuri pe suprafața corpului in urma exploatarii buteliilor de gaz in locuința. Ambele cazuri au fost inregistrate pe data de 31 martie Inspectoratul General de Situații Urgente avertizeaza cetațenii ca exploatarea buteliilor cu gaz propan in locuințe este periculoasa.Trei persoane…

- Trei persoane sunt date disparute si 18 au fost ranite dupa o explozie la centrala electrica Shagonar din indepartata regiune rusa Tuva, a declarat, miercuri, seful regiunii, Vladislav Khovalyg, citat de Reuters.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, a fost vorba despre o explozie urmata de incendiu, flacarile manifestandu-se in camera centralei pe o suprafata de aproximativ 15 metri patrati."Cauza probabila de izbucnire a incendiului este formarea de amestecuri explozive,…

- UPDATE: Potrivit primelor verificari, se pare ca deflagrația s-a produs in timpul unor lucrari de mentenanța executate de un muncitor. Concret, barbatul a taiat cu un flex mai multe elemente metalice in salonul in care se afla femeia conectata la aparatul cu oxigen. Știre inițiala: O explozie neurmata…