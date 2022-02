Stiri pe aceeasi tema

- Astazi apreciat actor, scenarist, producator de film și de teatru, Octavian Strunila este ubn profesionist bine platit din industria show-ului. A existat un moment in care a intrat in colaps financiar și și-a pierdut casa. Succesul, implicit cel financiar, pe care l-a avut jucand in telenovele populare…

- Fiica Adrianei Ochișanu iși sarbatorește azi ziua de naștere. „Minunea cu ochi albaștri”, așa cum ii spune mama, implinește virsta de 5 ani. Adriana Ochișanu a lasat un mesaj foarte emoționant și plin de iubire pe pagina sa de Facebook. „La mulți ani, minunea mea cu ochi albaștri! Ești bucuria, fericirea…

- Un stejar plantat de regele Ferdinand si regina Maria in Piata Libertatii din Timișoara s-a uscat. Copacul din dreapta Garnizoanei a inceput sa dea semne de boala inainte de inceperea lucrarilor de modernizare a Pietei Libertatii, in 2013.

- Ciocnirea la distanta cu Joe Biden nu va avea loc: fostul presedinte Donald Trump a facut marti o schimbare brusca de directie si a renuntat sa mai tina o conferinta de presa joi, exact la un an dupa asaltul partizanilor sai asupra Capitoliului de la Washington, comenteaza AFP. Intr-un comunicat dat…

- Compania canadiana BlackBerry Ltd nu mai ofera, incepand de marti, servicii suport pentru telefoanele sale cu sisteme de operare 7.1, 10 sau PlayBook OS 2.1, ceea ce inseamna practic sfarsitul pentru aceste dispozitive care, la inceputul anilor 2000, erau preferate de directori de companii, politicieni…

- Tanarul arestat si deja internat pentru ingrijire psihiatrica dupa ce sambata a patruns – dotat cu o arbaleta si o scara confectionata din corzi – in teritoriul castelului Windsor, a declarat intr-o inregistrare video ca voia sa o ”asasineze pe regina”, a informat luni tabloidul «The Sun», preluat de…

- Campania ,,Doneaza sange, fii erou!” implinește, la nivel național, 20 de ani, iar la nivel local, 11 ani de activitate. Pentru a celebra acest moment, Asociația Științifica a Studenților Mediciniști (ASSM) Brașov va invita sa donați sange in cadrul campaniei naționale. Astfel, in perioada 13-17 decembrie…

- Donald Trump a vorbit despre ducii de Sussex, iar comentariile cu privire la Meghan Markle nu au fost cele mai pozitive. Fostul președinte american a afirmat ca aceasta a fost lipsita de respect fața de regina Marii Britanii și l-a ”folosit” pe Harry.