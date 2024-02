Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Irina Loghin implinește 85 de ani! Cantareața reprezentativa a folclorului romanesc in ultima jumatate de secol continua sa accepte invitații la sarbatori locale ori petreceri private in ciuda etații sale, și se prezinta admirabil și profesionist. Fericita ca a devenit bunica chiar și octogenara,…

- Nicolae Ceaușescu avea pregatit un plan B de raspuns in caz ca ar fi fost alungat de la putere, care implica reacție armata. Istoricul Madalin Hodor crede ca dictatorul nu a reușit sa-l puna in aplicare și ca, de fapt, la Revoluție, instituțiile de forța s-au impușcat intre ele.

- Romanii au scapat dupa Revolutia din 1989 de dictatorul Nicolae Ceausescu si, asa cum au crezut ei la acea vreme, de comunism, de opresiune, de nedreptate, etc. Ce-ti amintesti de la Revolutie la 34 de ani de la evenimentele de la Cluj-Napoca?

- Sarbatori cu belșug iși dorește Adi Sina dupa ce s-a trezit cu banii luați de pe cardul bancar. Mii de dolari ce s-au intors in Statele Unite ale Americii, așa cum ii arata pe desfașuratorul tranzațiilor realizate fara acordul sau. Solistul ce se prezinta in lumea muzicala Akcent, și care se lauda recent…

- O vila situata in zona bucureșteana Dorobanți a fost vanduta cu 6 milioane de euro. A fost cea mai scumpa casa tranzacționata in 2023 pe platformele imobiliare. Casa ce se desfașoara pe patru niveluri (1390 metri patrați), are doua scari interioare și nu mai puțin de 29 de camere. Conform site-ului…

- La aproape 34 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989, ziaristul batut cu bestialitate de Securitatea dictatorului Nicolae Ceaușescu face noi dezvaluiri.Securitatea folosea metode medievale de tortura. Un poet ar fi fost „sinucis” de catre Securitatea lui Nicolae Ceaușescu, dezvaluie cunoscutul…

- «Dialogul tovarașului Nicolae Ceaușescu cu oamenii muncii de pe Valea Trotușului a continuat la SCHELA DE FORAJ COMANEȘTI din cadrul Trustului petrolului Moinești. La sosire, tovarașul Nicolae Ceaușescu, tovarașa Elena Ceaușescu au fost salutați de tovarașul Virgil Trofin, viceprim-ministru al guvernului,…

- Da, chiar și Nicolae Ceaușescu avea salariu! Daca va intrebați cat caștiga ”carmaciul” lunar, acesta nu era chiar sarac in acele vremuri și iși banii la CEC caci, datorita rangului sau, mari cheltuieli nu prea avea. In stufoasele Arhive Naționale se afla fluturașii de plata ai lui Nicolae și Elena Ceaușescu,…