- Un artist din Berlin a reusit sa creeze un trafic de cosmar pe un pod care trece peste raul Spree, cu ajutorul a doar 99 de telefoane mobile second-hand si un carucior. Cel mai neobisnuit detaliu despre ambuteiajul creat a fost ca a existat doar in spatiu virtual, pe platforma Google Maps. Simon Weckert…

- Timpul, acest judecator inexorabil si drept, care aseaza pe fiecare la locul ce i se cuvine, nu in raport cu pretentiile si larma pe care a starnit-o, ci cu opera pe care a creeat-o si cu iubirea si intelegerea pe care a avut-o fata de semenii sai, a dat dreptate lui Alexandru Ioan Cuza – […] Articolul…

- Pompierii de la ISU Dobrogea Constanta au avut de lucru, nu gluma, in aceasta noapte.Spunem asta pentru ca, numai intre 02.00 si 03.00, au fost trei alarme de incendii.Primul apel a venit de la Cariera de piatra de la Pantelimon. Acolo, potrivit apelantului, a luat foc o baraca, probabil a paznicului.Nici…

- Ministrul Muncii Violeta Alexandru a afirmat astazi, intr-o conferința de presa, ca romanii care critica posibilitatea cresterii varstei de pensionare sunt cei care cauta metode pentru a munci cat mai putin. „Exista o tendința in societatea romaneasca de a munci cat mai puțin”, a spus Alexandru.…

- Construite de arhitecți faimoși ai vremurilor, in stil Art Nouveau sau neogotic, eclectic cu elementele renascentiste sau baroce, casele de referința ale Bucureștiului, iți fura privirea și te lasa mut de admirație. Ele au fost partașe la evenimente istorice memorabile și au gazduit personalitați de…

- Viorica Dancila a fost pusa in dificultate, marti, in cadrul dezbaterii cu jurnalistii organizata de PSD, de o intrebare de matematica. Candidata PSD la prezidentiale a fost intrebata care este aria cercului, avand in vedere ca a mentionat anterior ca a dat meditatii la matematica. Raspunsul dat de…

- Google Maps a facut calatoriile mai ușoare. Harțile Google te ajuta sa ajungi in locul dorit, sa explorezi o zona inainte de a face o rezervare, sa gasești restaurante in apropiere recomandate de localnici și sa citești recenziile acestora, traduse automat. Un lucru care da batai de cap multora dintre…