- Directorul General al Blue Air, Gheorghe Racaru, caștigatorul premiului I la categoria „Cel mai bun CEO” la Gala Capital – Excelența in Management, a condus compania inca de la inființare ajungand in prezent sa transporte peste cinci milioane de pasageri anual.

- Fashion Route, conferinta de business Wall-Street.ro dedicata industriei textile si retailului de fashion, aduce in premiera reprezentanti ai Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat pentru a dezbate alaturi de designerii si...

- Stadiul actual al relațiilor moldo-georgiene, precum și soluțiile de aprofundare a acestora au fost discutate de miniștrii afacerilor externe al Republicii Moldova și Georgiei, Tudor Ulianovschi și Mikheil Janelidze.

- Atasatii comerciali trebuie sa lucreze mult mai aplicat pentru promovarea produselor romanesti, a declarat vineri premierul Viorica Dancila. Prezenta la Parlament la evenimentul "Wine & Street Food Forum", prim-ministrul a adaugat ca, in ceea ce priveste vinurile ca branduri ale Romaniei, anul acesta…

- Potrivit sondajului Barometrul mediului de afaceri romanesc, realizat de EY Romania, 92% din oamenii de afaceri nu susțin modelul de creștere economica bazat pe creșterea consumului. Iar cei mai mulți dintre oamenii de afaceri respondenți, 45%, sunt neincrezatori sau foarte neincrezatori in privința…

- Majoritatea oamenilor de afaceri, 85%, declara ca incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au un impact negativ direct asupra planurilor de investitii ale companiilor pe care le conduc, conform Barometrului mediului de afaceri romanesc, editia 2018, realizat de EY. Studiul semnaleaza…

- In luna ianuarie 2018, cifra de afaceri din industrie, in termeni nominali, a crescut fata de luna ianuarie 2017 cu 20,7%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. In luna ianuarie 2018, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni…