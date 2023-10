Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, i-a adus vineri un omagiu fostului sau capitan Sergio Ramos, pe care il va intalni din nou sambata in meciul cu Sevilla FC, in La Liga, scrie AFP."Sunt foarte atasat de el. (...) Daca sunt astazi aici, este datorita lui Ramos. Daca nu ar fi marcat…

- Deportivo Alaves primește vizita celor de la Real Betis in etapa 8# din La Liga, in direct pe Orange Sport 2 și LiveTEXT pe GSP.ro. Daca va reuși sa caștige, echipa lui Ianis Hagi va urca pana pe poziția a 12-a, in timp ce Betis are șansa sa ajunga pe locul 7, la egalitate de puncte cu Real Sociedad.…

- Echipa spaniola Deportivo Alaves a pierdut duminica, pe teren propriu, scor 0-2, in fata formatiei Osasuna, in etapa a 7-a din La Liga, potrivit news.ro.Osasuna s-a impus pe Mendizorroza cu 2-0 prin golurile marcate de Arnaiz (min. 36) si Budimir (min. 90). Antrenorul gazdelor, Luis Garcia Plaza,…

- Echipa spaniola Alaves, cu Ianis Hagi titular, a fost invinsa vineri, pe teren propriu, scor 0-2, de formatia Athletic Bilbao, in etapa a cincea din La Liga, scrie news.ro.Antrenorul gazdelor, Luis Garcia Plaza, a inceput meciul impotriva lui Athletic Bilbao cu Ianis Hagi titular. Acesta a avut actiuni…

- Ianis Hagi a fost prezentat ca un star, acum trei zile, la Deportivo Alaves și ar putea sa debuteze astazi intr-un meci din La Liga. Internaționalul roman face parte din lot și a inceput pe banca duelul cu Valencia, din etapa cu numarul patru din prima liga spaniola. Ianis Hagi se afla in lotul lui…

- Ianis Hagi primește o noua șansa, dupa ce s-a certat cu antrenorul lui Glasgow Rangers, dar aventura lui in Spania nu va insemna doar „lapte și miere”. Helmut Duckadam este convins ca internaționalului roman nu-i va fi deloc ușor la Deportivo Alaves și ii transmite ca partidele din La Liga sunt mai…

- Ianis Hagi a fost prezentat la Deportivo Alaves in urma cu 24 de ore și are șanse mari sa debuteze la noua echipa astazi, 28.08.2023, in meciul cu Getafe. Internaționalul roman va caștiga in Primera Division 1,3 milioane de euro, salariul lui urmand sa fie suportat, in cote egale, de formația din Spania…

- Ianis Hagi va evolua in stagiunea 2023/2024 la formația spaniola Deportivo Alaves sub forma de imprumut, fara ca aceștia sa aiba opțiunea unui transfer definitiv. Ianis Hagi a semnat cu Deportivo Alaves și a fost anunțat pe rețelele sociale atat de Rangers, cat și de clubul iberic. The post Ianis Hagi…