- Echipa spaniola Real Madrid a invins sambata, pe teren propriu, scor 4-0, formatia Osasuna, intr-un meci din etapa a 9-a din La Liga. In aceeasi etapa, FC Sevilla a fost condusa cu 2-0, pe teren propriu, de Rayo Vallecano, dar a incheiat la egalitate, scor 2-2, anunța news.ro.Madrilenii de la Rayo…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins sambata seara, in deplasare, formatia Girona, scor 3-0, intr-un meci contand pentru etapa a 8-a din La Liga. Real a redevenit lider in campionat, potrivit news.ro.Madrilenii au vrut sa transeze rapid lupta pentru rolul de lider al clasamentului si a avut 2-0 in…

- FC Barcelona a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 3-2, formatia Celta Vigo, in etapa a sasea din La Liga. Celta a condus cu 2-0 in minutul 78, iar catalanii au revenit in zece minute. Celta Vigo a deschis scorul pe Camp Nou prin Strand Larsen, in minutul 19, iar in minutul 76 Douvikas…

- Echipa spaniola Girona s-a impus luni seara, in deplasare, scor 4-2, in fata gruparii Granada, in ultimul meci al etapei a cincea din La Liga. Girona se afla pe locul 3 in clasament, anunța news.ro.Pe stadionul Nuevos Los Carmenes, din Granada, prima repriza a apartinut vizitatorilor de la Girona.…

- Echipa spaniola Deportivo Alaves a pierdut vineri seara, in deplasare, scor 0-2, meciul disputat in compania formatiei Rayo Vallecano, in etapa a cincea din La Liga, informeaza news.ro.Rayo a deschis scorul in minutul 43, dintr-un penalti transformat de Isi Palazon, in minutul 43. Golul desprinderii…

- Formatia Real Madrid a invins, vineri, cu scorul de 1-0, echipa Celta Vigo, in etapa a treia a campionatului Spaniei.Unicul gol al meciului a fost marcat de Jude Bellingham, in minutul 81. La madrileni, Vinicius s-a accidentat la coapsa dreapta in minutul 15, fiind inlocuit cu Joselu.…

- Echipa engleza West Ham United a invins duminica, pe teren propriu, scor 3-1, formatia Chelsea Londra, intr-un meci din etapa a doua din Premier League, potrivit news.ro.West Ham a deschis scorul in minutul 7, prin Nayef Aguerd, din pasa lui James Ward-Prowse, iar Carney Chukwuemeka a egalat situatia…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins sambata, in deplasare, scor 3-1, formatia Almeria, intr-un meci al etapei a doua din La Liga. Jucatorul englez Bellingham a marcat o dubla, potrivit news.ro.Almeria a condus cu 1-0, dupa ce Arribas a deschis scorul in minutul 3. Insa Jude Bellingham este trabsferul…