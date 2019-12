Stiri pe aceeasi tema

- O fetita nevazatoare in varsta de opt ani a murit ieri-dimineata la Spitalul de Neurochirugie Iasi dupa ce duminica a fost fost internata in stare grava dupa ce a cazut pe scarile Liceului Special „Moldova" din Targu Frumos. Incidentul s-a petrecut la etajul al II-lea, copila fiind in acel moment in…

- Tragedie la un liceu pentru nevazatori din Targu Frumos. O fetita de 8 ani a murit dupa ce a cazut peste balustrada internatului in care se afla. A fost transportata la spital si a fost operata de urgenta, dar nu a supravietuit.

- O fetița de ani 8 ani a murit la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, dupa ce a cazut pe scarile școlii unde invața, din localitatea Targu Frumos. Fata era nevazatoare, era in clasa pregatitoare și a cazut pe scari, intre doua etaje, potrivit Mediafax.Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza…

- Fetița de 5 luni care a murit a doua zi dupa ce a fost la policlinica pentru copii, a fost consultata de medicul Mihaela Mihalache. aceasta, alaturi de purtatorul de cuvant al Spitalului Județean, Alina Cosma, și medicul pediatru Mariana Gruia au dat detalii despre caz in cadrul unei conferințe de presa.…

- Zeci de elevi dintr-o școala dintr-o comuna din județul Gorj au ajuns sa inghețe de frig in clase pentru ca nimeni nu vine sa le taie lemnele din curtea școlii. Directorul unitații de invațamant se apara și spune ca ”parinții s-au boierit și nu mai ajuta”.

- Deputatul Emanuel Ungureanu a avut un schimb dur de replici cu directorul Spitalului Judetean Cluj, Petru Susca in curtea institutiei. Paralamentarul a prezentat presei rezultatele rapoartelor Corpului de Control al Ministerului Sanatatii, moment in care directorul spitalului a intervenit in discutie…

- O fetita de sapte ani, din satul Crancesti, comuna Dobresti, a murit in curtea scolii din localitate in urma unui traumatism cranio-cerebral, dupa ce i-a cazut in cap o poarta de fotbal care nu era...